Мехіко встановив рекорд за кількістю жителів, старших 100 років
02:09, 03 січня 2011Світ
1404
Загалом 410 довгожителів
Рекордну кількість жителів старше 100 років, 410 осіб, зареєстровано в Мехіко, повідомляє Інститут соціальної допомоги літнім людям мексиканської столиці.
Як передає РІА "Новости", 299 довгожителів з них - жінки, 111 - чоловіки.
Крім того, йдеться в доповіді Інституту соціальної допомоги, в Мехіко мешкають близько 465 тисяч осіб старше 80 років.
На думку укладачів доповіді, збільшення частки літніх людей (старше 80 років) в населенні столиці пов`язане з підвищенням рівня життя людей і поліпшенням столичної системи охорони здоров`я.
Найбільше всього довгожителів в мексиканській столиці мешкає в районі Густаво-Мадеро - 74,5 тисячі, йдеться в доповіді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter