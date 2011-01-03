Мехіко встановив рекорд за кількістю жителів, старших 100 років

Рекордну кількість жителів старше 100 років, 410 осіб, зареєстровано в Мехіко, повідомляє Інститут соціальної допомоги літнім людям мексиканської столиці.

Як передає РІА "Новости", 299 довгожителів з них - жінки, 111 - чоловіки.

Крім того, йдеться в доповіді Інституту соціальної допомоги, в Мехіко мешкають близько 465 тисяч осіб старше 80 років.

На думку укладачів доповіді, збільшення частки літніх людей (старше 80 років) в населенні столиці пов`язане з підвищенням рівня життя людей і поліпшенням столичної системи охорони здоров`я.

Найбільше всього довгожителів в мексиканській столиці мешкає в районі Густаво-Мадеро - 74,5 тисячі, йдеться в доповіді.