Французи найпохмуріше у світі бачать 2011 рік (опитування)

Французи найпохмуріше у світі представляють собі майбутній 2011 рік: 61% жителів країни очікують, що цей рік буде пов`язаний з новими економічними труднощами, тоді як середній відсоток песимістів у світі становить 28%.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать результати дослідження, проведеного в 53 країнах світу компанією BVA і Gallup International. Загалом з 11 жовтня по 13 грудня було опитано 64 тисячі людей у віці від 18 до 65 років.

На запитання, чи буде наступний рік, порівняно з 2010-м, роком економічних труднощів чи, навпаки, роком процвітання, 61% французів вибрали перший варіант. При цьому в 2009 році відсоток песимістів у Франції дорівнював 51%. В Італії з ними погодився 41% населення, в Іспанії - 48%, у Великій Британії - 52%, а в Німеччині - лише 22%. Виявилося, що економічне благополуччя країни й очікування населення іноді мають зворотну залежність. Лише 3% французів очікують, що 2011 рік буде кращим від попереднього, тоді як у В`єтнамі налічується 70% оптимістів, а в Нігерії в краще майбутнє вірять 72%. Росія, у свою чергу, займає середню позицію, демонструючи схожі результати з Таджикистаном, Азербайджаном і Німеччиною. Експерти пояснюють французьку першість тим, що французам не вистачає традиційної турботи з боку соціально орієнтованої держави.

Соціологи також запитали, як людям бачиться їх особиста ситуація в 2011 році: чи буде вона кращою, гіршою, чи такою ж, як у 2011 році. Жителі Франції виявилися дуже чутливими до глобального стану речей, але тільки 37% з них побоюється за свій особистий економічний стан. У Росії побоювання за своє майбутнє розділяють 48% опитаних, у Сербії - 51%, а в Чехії - 38%. В Україні за своє майбутнє в 2011 році турбуються також 37% населення. При цьому в Афганістані, Пакистані та Іраку на своє майбутнє з песимізмом дивляться лише 14%, 29% і 12% населення, а в Нігерії 80% очікують поліпшення особистої ситуації.