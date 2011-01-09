У Бразилії оголосили режим надзвичайного стану в 63 містах

Режим надзвичайного стану оголошено через дощі у більш ніж 60 містах у бразильському південно-східному штаті Мінас-Жерайс.

Як передає РІА «Новости», за даними місцевої служби Цивільної оборони, зливи вже забрали життя 16 осіб. Більше 15 тис. жителів штату лишилися без житла.

Зливові дощі на південному сході Бразилії викликали утворення селевих потоків, річки вийшли з берегів. За даними влади, стихія зруйнувала 62 мости і 177 житлових будинків.

Синоптики очікують, що після невеликого затишшя в ці вихідні дощі в регіоні можуть продовжитися