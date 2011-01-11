Європейський суд прийняв скаргу Нємцова на арешт

Європейський суд з прав людини (ЄСПЧ) прийняв скаргу співголови російського опозиційного руху "Солідарність" Бориса Нємцова щодо його арешту на 15 діб, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на адвоката Нємцова Ольгу Михайлову.

"Ми тільки вчора подали нашу скаргу, а сьогодні нам вже офіційно повідомили, що вона прийнята в пріоритетному порядку. Це означає, що, по суті, Європейський суд приступив до її розгляду", - сказала Михайлова.

Рішення подати скаргу до ЄСПЧ було прийнято у зв`язку з відмовою мирового суду Москви прийняти апеляцію на арешт політика під приводом свят.