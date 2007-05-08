Президент оголосив ультиматум лідерам чотирьох сербських партій

Президент Сербії Борис Тадіч надіслав ультимативний лист лідерам чотирьох політичних партій з проханням назвати ім`я єдиного кандидата на посаду майбутнього глави Кабінету міністрів.

Лист голови держави адресований керівництву Сербської радикальної партії, Соціалістичної партії Сербії, а також коаліції Демократичної партії Сербії та партії "Нова Сербія", представники яких проголосували у вівторок вранці за обрання на посаду спікера Народної Скупщини (парламенту) заступника голови Сербської радикальної партії Томіслава Ніколіча.

У документі зазначається, що якщо ці партії до 11 травня не запропонують кандидата на посаду голови уряду, то, згідно з Конституцією країни, президент підпише указ про розпуск обраного 21 січня нинішнього року парламенту та призначить дату нових парламентських виборів.

У листі міститься нагадування, що в ніч з 14 на 15 травня закінчується визначений Основним законом тримісячний термін для затвердження парламентом складу нового уряду, починаючи з дня проведення установчого засідання Народної Скупщини, що відбулося 14 лютого.

РІА "Новости"