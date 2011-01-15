Заарештовано кількох родичів поваленого президента в Тунісі

У Тунісі арештовано кількох родичів поваленого президента Зін ель-Абідіна Бен-Алі. Серед них - зять політика, Сахер Матері, один з найвідоміших туніських бізнесменів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцевий телеканал Nessma.

У Тунісі ставвся державний переворот. Президент - 74-річний З.Бен Алі утік з країни. До цього президент встиг запровадити в країні надзвичайний стан, розпустити парламент і оголосив про дострокові парламентські вибори. Після цього стало відомо,что влада в Тунісі перейшла до прем`єр-міністра Мохамеда Ганнуші.

Масові заворушення, викликані високими цінами на продовольство, незадовільними соціальними умовами, безробіттям серед молоді і корупцією, в Тунісі почалися ще в грудні 2010 р. Вони забрали кілька десятків людських життів. Тільки за минулу ніч були вбиті 13 осіб.

З.Бен Алі в 1987 р. сам прийшов до влади в результаті військового перевороту і оголосив, що країна йтиме "справді демократичним курсом". Він беззмінно правив Тунісом протягом 23 років.