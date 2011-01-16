Державний борг США перевищив $14 трлн

Державний борг США досяг рекордної позначки в $14 трлн, повідомляє Газета.ру з посиланням на NYDaily News.

Таким чином, при перерахунку на населення країни, на кожного американця припадає більш, ніж по $45 тисяч. Це означає, що Конгресу США тепер доведеться вирішити, чи збільшувати максимально припустиму суму для державного боргу або скорочувати видатки держбюджету.

Адміністрація президента США Барака Обами закликає Конгрес ухвалити законопроект, який дозволить перевищити суму держборгу.

Лист з такою пропозицією вже надіслав міністр фінансів США Тімоті Гайтнер лідерові демократичної більшості в Сенаті Гаррі Ліду.

«Відмова в збільшенні припустимої суми боргу призведе до дефолту в економіці США. Нам доведеться накласти значні податкові зобов`язання на всіх американців і на всі американські підприємства, що приведе до втрати мільйона робочих місць», – цитує видання лист Гайтнера.