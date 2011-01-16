У центрі Москви пройшов пікет проти репресій

У центрі Москви на Пушкінській площі декілька десятків осіб провели пікет «Ми не відступимо!» на знак протесту проти репресій влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, учасники пікету тримали в руках плакати: «Долой беззаконие!», «Страшно жить в стране, где нет суда», «У российской фемиды проблемы со стулом», «Хватит репрессий!».

Як заявив журналістам лідер руху «Лівий фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, сьогоднішня акція є відповіддю опозиції на «безпрецедентну хвилю репресій, беззаконня, з яким опозиція зіткнулася наприкінці минулого і на початку цього року».

«Ми маємо зазначити, що в останні місяці влада розвернула справжню атаку на справжню опозицію», - сказав він, підкресливши, що багато лідерів опозиції були заарештовані і провели під арештом від 5 до 15 діб.

На думку С.УДАЛЬЦОВА, в Росії починається передвиборний рік, і «влада хоче продемонструвати опозиції і суспільству, що ніякої демократизації не буде, що будь-яке інакомислення придушуватиметься».

Разом з тим С.УДАЛЬЦОВ підкреслив, що опозиція не відмовляється від своєї боротьби, і продовжить проводити акції протесту. «Ми тільки зміцнюємо свою єдність, консолідуємо зусилля. Цими арештами влада робить за нас процес об`єднання інтенсивнішим», - заявив він.

С.УДАЛЬЦОВ також повідомив, що опозиційні сили всіма законними способами намагатимуться притягнути до відповідальності людей, які фабрикують справи проти активістів і лідера опозиції.

Акція була узгоджена з Префектурою ЦАО м. Москви. Площа була оточена спеціальною огорожею, а прохід здійснювався тільки після огляду міліціонерами.

Окрім цього, на Пушкінську площу вийшло декількох представників «Руху за нові вибори без Лукашенка» з плакатами: «Де Некляєв?», (Володимир НЕКЛЯЄВ – екс-кандидат у президенти Білорусі - УНІАН), «Свободу жертвам політичних репресії в Білорусі», «Свободу білоруським в`язням совісті».

Як повідомляв УНІАН, 2 січня за участь в акції 31 грудня суд виніс постанови про адміністративний арешт стосовно російських опозиціонерів Костянтина КОСЯКІНА і Бориса НЄМЦОВА - на 10 і 15 діб, відповідно. П`ять діб арешту було призначено Іллі ЯШИНУ. У суді за місцем проживання ще 31 грудня був заарештований на 15 діб лідер «Іншої Росії» Едуард ЛИМОНОВ. Раніше, у грудні 2010 року, 15 діб арешту відбув координатор «Лівого Фронту» С.УДАЛЬЦОВ.

Довідка УНІАН. З літа 2009 років 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери і правозахисники проводять безстрокову серію цивільних акцій протесту на захист 31-й статті Конституції РФ (про свободу зборів). Цей рух називається «Стратегія-31».