Прем`єр Володимир Путін може опинитися в чорному списку Європарламенту через причетність до справи Ходорковського

Санкції у вигляді арешту рахунків і заборони на в`їзд у країни Євросоюзу можуть бути введені не тільки проти чиновників середньої руки, які так чи інакше мають відношення до другої справи «ЮКОСа». Як заявила в інтерв`ю журналу "The New Times" депутат Європарламенту член підкомітету з прав людини Крістіна Оюланд, в чорному списку можуть опинитися два прізвища з російського керівництва – Путін і Сєчин.

Як відзначила депутат, поки що самого списку не існує, він буде складений після всестороннього аналізу ситуації і з`ясування, хто саме причетний до переслідування фігурантів справи «ЮКОСа». Крім судді Данілкіна там можуть опинитися слідчі, прокурори, та інші судді. Європа, заявляє Оюланд, не зупиниться ні перед чим, щоб права людини в Росії дотримувалися. Проте, спікер Держдуми Борис Гризлов вказує, що вирок поки не набув чинності, а значить, це політичні інсинуації з боку Європарламенту, а зовсім не боротьба за права людини.

Нагадаємо, що раніше подібні санкції обговорювалися відносно тих, хто причетний до смерті в СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Чорний список був складений американським сенатором Бенджаміном Кардіном.

Эхо Москвы