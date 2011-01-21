Монголія хоче до Росії, а не до Китаю

Financial Times пише, що Монголія – країна, яка не має виходу до моря – вирішила використати один з інструментів геополітики XIX століття для потреб століття XXI. Країна будує... залізниці.

У надрах Монголії величезні запаси копалин, необхідних для швидкого зростання економіки Китаю, але саме це бурхливе зростання і непокоїть Улан-Батор. Країна звільнилася від радянського впливу 20 років тому і тепер побоюється дедалі більшого авторитету Пекіна. Наразі 70% експорту Монголії прямує до Китаю.

Щоб зменшити свою залежність від китайської економіки, Монголія збирається побудувати цілий ряд залізниць, які сполучать її з Росією та її тихоокеанськими портами. Причому нові залізниці будуть - на відміну від китайських - ширококолійними, як у Росії. 50% акцій залізниць Монголії також належать Росії.

Ці плани вже зазнали критики з боку Світового банку, який зазначає, що транспортування через російські порти коштуватиме втричі дорожче, ніж прямий експорт до Китаю. Проте прихильники проекту вказують на те, що коли в 2002 році Улан-Батор відвідав Далай-лама, китайська влада більш ніж на добу припинила роботу єдиної залізничної колії, що сполучає Монголію з Пекіном.

Монголія такої залежності не хоче.

Переклад Бі-бі-сі