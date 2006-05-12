Президент відбув до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним офіційним візитом до Республіки Польща.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час візиту Президента супроводжують міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ, міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ, народні депутати Юрій КОСТЕНКО та Олексій ІВЧЕНКО.

У Варшаві заплановані двосторонні зустрічі В.ЮЩЕНКА з керівництвом Республіки. Президент України зустрінеться з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, Маршалом Сейму Мареком ЮРЕКОМ, Маршалом Сенату Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Також В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з представниками ділових кіл Польщі.

У контексті продовження історичного примирення українського та польського народів планується участь Президентів України та Польщі в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям у с.Павлокома (Підкарпатське воєводство).