У Грузії зійшов з рейок пасажирський поїзд
12:09, 23 січня 2011Світ
1478 0
Було паралізовано рух
У Грузії біля села Ташискарі (регіон Шида Картлі) сьогодні вночі зійшов з рейок пасажирський поїзд Тбілісі - Боржомі.
Як повідомляє РІА “Новости”, факт події підтвердила представник прес-служби Грузинської залізниці, яка зазначила, що подробиці НП стануть відомі пізніше.
За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але було паралізовано рух на цьому напрямі. На місці працюють фахівці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter