У Грузії зійшов з рейок пасажирський поїзд

У Грузії біля села Ташискарі (регіон Шида Картлі) сьогодні вночі зійшов з рейок пасажирський поїзд Тбілісі - Боржомі.

Як повідомляє РІА “Новости”, факт події підтвердила представник прес-служби Грузинської залізниці, яка зазначила, що подробиці НП стануть відомі пізніше.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але було паралізовано рух на цьому напрямі. На місці працюють фахівці.