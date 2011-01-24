Обама обурений жорстокістю теракту в Домодєдово

Президент США Барак Обама обурений жорстокістю теракту в московському аеропорту "Домодєдово".

"Я обурений терактами в Домодєдово, спрямованими проти росіян, і висловлюю підтримку російському народові від імені всіх американців. Ми з Мішель висловлюємо найглибші співчуття і підтримку російському народові, який сильно постраждав від тероризму... Ми поділяємо вашу мету, і ми продовжимо разом з вами боротися з тероризмом і тими, хто використовує тероризм для досягнення політичної мети", - зачитав прес-секретар Білого дому на брифінгу спеціальну заяву президента.

За його словами, Обама був поінформований про теракт в Москві о 10.45 ранку (18.45 мск) в Овальному кабінеті радником з національної безпеки Джоном Бреннаном. Відповідаючи на запитання, прес-секретар Білого дому сказав, що адміністрація продовжить діалог з російською владою, як щодо можливості надання допомоги після теракту, так і з питань боротьби з тероризмом в цілому.

"Наші думки зараз з членами сімей загиблих і поранених в теракті. Ми молитимемося про одужання всіх, хто постраждав при вибуху", - наводить слова Обами РІА "Новости".