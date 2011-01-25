Слідство вилучає документи служби безпеки Домодєдова

Слідство вилучає документи, які регламентують роботу служби безпеки аеропорту Домодєдово, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Слідчого комітету (СК) РФ.

Також наголошується, що слідством вилучені і вивчаються відеозаписи з камер спостережень аеропорту.

Заходи безпеки в аеропорту "Домодєдово" були недостатніми, заявив в інтерв`ю телеканалу "Росія-24" офіційний представник Національного антитерористичного комітету Микола Синцов. "Заходи безпеки в "Домодєдово" були недостатніми, інакше нічого б не сталося", - заявив Синцов. За його словами, тепер у всіх аеропортах країни посилені заходи безпеки.

У рамках кримінальної справи про теракт в аеропорту слідством призначені судово-медичні, судово-генетичні, судова вибухотехнічна, а також ряд інших експертиз.

Раніше повідомлялося, що слідство має намір перевірити дії служб безпеки аеропорту Домодєдово, де сьогодні відбувся теракт. Як повідомили в Управлінні взаємодії із ЗМІ Слідчого комітету РФ, наразі на місці події працюють більше 60 слідчих і криміналістів Слідчого комітету РФ. Вибухотехніки ФСБ вже завершили роботу.

Розслідування кримінальної справи про теракт в аеропорту Домодєдово взяв на особливий контроль генпрокурор Росії.