На півдні Пакистану знайдені мертвими річкові дельфіни

Фахівці з охорони живої природи повідомили про те, що в провінції Сінгх на півдні Пакистану знайдено сімох мертвих індійських річкових дельфінів.

Індійські (або гангські) річкові дельфіни - одні з найбільш рідкісніших ссавців на планеті. За підрахунками учених, їх залишилася не більше тисячі, зазначає Бі-бі-сі.

Загиблі дельфіни, як припускають, або заплуталися в рибальских тенетах, або були отруєні місцевими рибалками, які нерідко застосовують отруту для вилову риби.