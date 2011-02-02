В Індії 14 молодих людей загинули, впавши з даху потяга

В Індії стався нещасний випадок за 130 кілометрів від столиці штату Уттар-Прадеш міста Лакнау.

Щонайменше 14 молодих людей, що їхали на даху потяга, загинули, ще 14 одержали травми, впавши з потягу і вдарившись об міст. Постраждалі, безробітна молодь, поверталися додому після невдалої спроби влаштуватися на роботу в прикордонну службу, повідомляє NEWSru з посиланням на телеканал NDTV.

Індо-тибетська прикордонна поліція, на яку покладена відповідальність за охорону північних кордонів Індії, оголосила в місті Барейлі за 250 кілометрів на захід від Лакнау ярмарок вакансій. На запрошення відгукнулися десятки тисяч молодих людей, в першу чергу з бідного штату Біхар і східних районів Уттар-Прадеша, де високий рівень безробіття, передає РІА «Новости».

Претенденти, проте, були розчаровані, коли прикордонники відмінили ярмарок. Обурені таким поворотом подій молодики почали громити все, що потрапляло під руку. Вони спалили кілька автобусів, магазинів.

Керівництво залізниці заявило, що не знало про запланований ярмарок вакансій, тому не встигло подати додаткові потяги. Щоб дістатися додому, чимало безбілетників забралися на дах. У районі міста Шахджаханпура багато хто не помітив наближення низького моста. Від удару десятки осіб впали з потягу.

Шість осіб загинули на місці події, вісім – дорогою до лікарні. Ще 14 молодих людей з травмами госпіталізовані. Стан шести з них тяжкий.