Більше 600 осіб поранені сьогодні в зіткненнях в Каїрі

Кількість потерпілих у зіткненнях в центрі Каїра в середу, 2 лютого, перевищила 600 осіб, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на міністерство охорони здоров`я Єгипту. Крім того, щонайменше одну людину було вбито. Як повідомляють державні ЗМІ країни, він був військовослужбовцем.

Як повідомляє телеканал "Аль-джазіра", з будинків, що оточують площу Тахрір, невідомі скидають саморобні вибухові пристрої. Десятки тисяч супротивників Мубарака досі перебувають у центрі Каїра. До місця зіткнень під`їжджають карети швидкої допомоги.

Тисячі супротивників президента Єгипту Хосні Мубарака зібралися на площі Тахрір вдень 2 лютого, повідомляє Лента.ру. Прихильникам президента вдалося прорватися до демонстрантів. Вони стали відбирати у них антиурядові плакати і розбирати барикади, споруджені опозиціонерами, що спровокувало бійки.

На площу Тахрір прибули прибічники Хосні Мубарака верхи на конях і верблюдах. Вони почали закидати супротивників режиму камінням. Непримиренні супротивники і прихильники правлячого в Єгипті режиму впродовж кількох годин запекло закидали одне одного камінням, вступали в рукопашні бійки з ножами і палицями, а з настанням темноти в хід пішли пляшки із запальною сумішшю.

Як повідомляє AFP, найсерйозніші зіткнення відбулися біля Каїрського музею, який знаходиться на площі Тахрір.