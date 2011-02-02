Мінськ назвав конференцію в Польщі провокаційною

Міжнародна конференція з Білорусі, яка проходила у Варшаві, має на меті підтримку білоруських маргінальних угруповань, заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

"Перш за все, цей захід не можна назвати конференцією для Білорусі. Вона проходить без участі законних представників Білорусі і без урахування офіційної позиції країни", - наводить його слова Бі-бі-сі. У міжнародній конференції "Солідарність з Білоруссю" взяли участь представники ЄС, США, Канади, міністри закордонних справ Польщі, Румунії, Швеції і Естонії, представники урядів і адміністрацій, громадських організацій, - всього більше 200 осіб.