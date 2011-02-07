НАТО стривожена впливом "арабських революцій" на Європу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що заворушення в таких арабських країнах, як Єгипет і Туніс, можуть негативно позначитися на їх економіці і збільшити нелегальну імміграцію до Європи, повідомляє Бі-бі-сі.

Водночас НАТО не має наміру втручатися в події в Єгипті, хоча стурбована тим, що відбувається в цій країні, і уважно стежить за розвитком подій, заявив він.

За словами Расмуссена, події на півночі Африки стали для членів альянсу своєчасним попередженням про те, що їх безпека все ще не забезпечена, і загроза може походити навіть від найближчих сусідів.

Виступаючи в Брюсселі, керівник НАТО закликав його членів, які вимушені скорочувати витрати на оборону в цілях боротьби з бюджетним дефіцитом, вживати заходів для підтримки своїй і колективній боєздатності.

Генсек закликав проводити "розумну" політику щодо оборони, не скорочуючи набагато оборонні витрати в умовах глобальної финансовоі та економічної кризи. "Економічна криза не повинна перетворитися на кризу для безпеки", - заявив він.