Менеджера Google обрали представником революційної молоді Єгипту

Більше 150 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook проголосували за надання 30-річному менеджерові з маркетингу компанії Google на Близькому Сході Ваїлю Гоніму (Wael Ghonim) повноважень офіційного представника революційної молоді Єгипту для переговорів з владою, повідомляє РІА "Новости".

Гонім був одним з організаторів "Дня гніву" 25 січня цього року, який пізніше переріс у масові протести і зіткнення по всьому Єгипту. Він, разом з іншими активістами, через Facebook закликав молодь вийти на вулицю, щоб змінити ситуацію в країні, проте наступного дня був заарештований і провів 12 днів в ув`язненні.

Після звільнення він перетворився на одного з лідерів "Молодіжної революції" в Єгипті. У понеділок його захоплено зустрічали на площі Тахрір, де вже третій тиждень тривають демонстрації з вимогою змін.

Серед записів у мікроблозі менеджера, залишених після його звільнення, є слова подяки Google і відмова давати коментарі зарубіжним ЗМІ. Через масові акції протесту, багато з яких координувалися за допомогою соціальних мереж, в Єгипті якийсь час був відключений доступ до інтернету. На цей Google надала єгиптянам обхідний доступ до сервісу Twitter.