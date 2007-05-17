У Москві поставлять пам`ятник конструкторові Т-34

Депутати Московської міської думи ухвалили включити до перелік пам`ятників міського значення, які мають бути побудовані, пам`ятник Михайлові Іллічу Кошкіну, конструкторові танка Т-34.

На створення монумента буде оголошений відкритий конкурс.

Танк А-32, прообраз майбутньої "тридцатьчетвірки", розробило КБ Харківського танкового заводу під керівництвом Кошкіна. Протягом 1940 року Михайло Кошкін повністю підірвав здоров`я, самовіддано працюючи над танком і відстоюючи його перед керівництвом. 26 вересня 1940 р. він помер, але в тому ж році Рада народних комісарів СРСР і ЦК ВКП(б) прийняли ухвалу про серійне виробництво танка Т-34. Під час Великої Вітчизняної війни Т-34 становили основну частину радянських бронетанкових військ.

Дослідники визнають Т-34 кращою машиною в історії танкобудування.