У Румунії проходить референдум з питання про довіру Президенту

У Румунії сьогодні відбудеться референдум з питання про довіру Президенту країни Траяну БЕСЕСКУ.

Як передає радіо «Свобода», Парламент Румунії 20 квітня припинив повноваження глави держави, обвинувативши його в порушенні конституції.

На думку оглядачів, Т.БЕСЕСКУ, що користується популярністю в румунському суспільстві, одержить підтримку більшості виборців і зможе залишитися при владі.