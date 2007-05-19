У Румунії проходить референдум з питання про довіру Президенту
10:30, 19 травня 2007Світ
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Ймовірно, підсумок буде позитивним
У Румунії сьогодні відбудеться референдум з питання про довіру Президенту країни Траяну БЕСЕСКУ.
Як передає радіо «Свобода», Парламент Румунії 20 квітня припинив повноваження глави держави, обвинувативши його в порушенні конституції.
На думку оглядачів, Т.БЕСЕСКУ, що користується популярністю в румунському суспільстві, одержить підтримку більшості виборців і зможе залишитися при владі.
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