НАТО: єгипетські військові мають мирно забезпечити перехід до демократії

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав військових Єгипту забезпечити мирний і швидкий перехід країни до демократії, повідомляє РІА "Новости".

Президент Хосні Мубарак, який правив Єгиптом майже 30 років, минулої п`ятниці подав у відставку з посади голови держави після 18 днів народних заворушень. Його відставці передувало погіршення економічної і соціальної ситуації, руйнування в системі внутрішньої безпеки країни.

Узявши владу, Вища рада збройних сил Єгипту заявила, що гарантує виконання всіх узятих на себе раніше єгипетською владою обіцянок, зокрема внесення поправок до конституції.

"Єгипетські військові тепер мають забезпечити організований і швидкий перехід до демократії", - зазначається у відеозверненні Расмуссена, поширеному в Брюсселі прес-службою НАТО. За словами Расмуссена, більше 30 років Єгипет "був силою миру і стабільності в регіоні" і залишиться таким.