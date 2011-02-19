Обама закликав Бахрейн, Лівію і Ємен не розстрілювати демонстрантів

Президент США Барак Обама закликає владу Бахрейна, Лівії і Ємену утримуватися від насильства щодо учасників опозиційних демонстрацій.

У цих країнах тривають антиурядові маніфестації, постійно надходять звістки про загиблих і поранених.

"Я дуже стурбований повідомленнями про прояви насильства в Бахрейні, Лівії і Ємені. США засуджують насильницькі дії з боку урядів цих і будь-яких інших країн проти мирних демонстрантів", - йдеться в письмовій заяві Обами.

Президент США висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час демонстрацій. "У людей, де б вони не були, є універсальні права, зокрема право на свободу мирних зборів. США закликають уряди Бахрейна, Лівії і Ємену до стриманості щодо мирних демонстрацій і до поваги до прав своїх народів", - цитує РІА "Новости".

Відправною точкою протестів у регіоні стала "жасмінова революція" в Тунісі 14 січня, зазначає агентство.