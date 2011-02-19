У Лівії загинули не менше 27 людей

Не менше 27 людей загинули у п`ятницю, 18 лютого, в результаті антиурядових акцій протесту в Лівії, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP і місцеві ЗМІ.

У Бенгазі - другому за величиною місті Лівії - жертвами зіткнень між демонстрантами і владою стали 20 осіб. Ще семеро загинули в місті Дерна, розташованому на схід від Бенгазі. Всього з 17 лютого, коли в Лівії почалися антиурядові виступи, жертвами зіткнень, за підрахунками AFP, стала мінімум 41 людина.

Під час масових акцій протесту в Бенгазі ввечері у п`ятницю демонстранти захопили будинок місцевої радіостанції. Очевидці в сервісі мікроблогів Twitter писали, що учасники антиурядових виступів організували мовлення з захопленої радіостанції. Проте AFP, також з посиланням на очевидців, повідомляє, що демонстранти підпалили радіостанцію, дозволивши працівникам і охороні залишити приміщення.

Антиурядові виступи, учасники яких вимагають відставки Муаммара Каддафі, який беззмінно править країною з 1969 року, ввечері у п`ятницю також проходять в столиці Лівії - Тріполі. У Twitter з посиланням на очевидців з`явилися повідомлення про те, що урядові сили відкрили по демонстрантах вогонь. Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не було.