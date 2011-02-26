ООН: Кот-д'Івуару загрожує громадянська війна
01:25, 26 лютого 2011Світ
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Повстанці відбили місто на заході країни
ООН попереджає, що Кот-д`Івуар стоїть на межі нової громадянської війни мірою того, як насильство, спричинене суперечкою через результати президентських виборів, поширюється з міста Абіджан в інші райони країни, повідомляє Бі-бі-сі.
Світова спільнота визнала переможцем листопадових виборів Алассана Уаттару, проте Лоран Гбагбо, який посідав крісло до виборів, відмовився визнати свою поразку.
Колишні повстанці, які підтримують Уаттару, відбили у урядових військ, вірних Гбагбо, місто Зуан-Уньєн на заході країни.
Раніше зіткнення відбувалися в столиці країни місті Ямусукро.
Тисячі івуарійців залишають країну, рятуючись від насильства в сусідній Ліберії.
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