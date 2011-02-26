ООН: Кот-д'Івуару загрожує громадянська війна

ООН попереджає, що Кот-д`Івуар стоїть на межі нової громадянської війни мірою того, як насильство, спричинене суперечкою через результати президентських виборів, поширюється з міста Абіджан в інші райони країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Світова спільнота визнала переможцем листопадових виборів Алассана Уаттару, проте Лоран Гбагбо, який посідав крісло до виборів, відмовився визнати свою поразку.

Колишні повстанці, які підтримують Уаттару, відбили у урядових військ, вірних Гбагбо, місто Зуан-Уньєн на заході країни.

Раніше зіткнення відбувалися в столиці країни місті Ямусукро.

Тисячі івуарійців залишають країну, рятуючись від насильства в сусідній Ліберії.