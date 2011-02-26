Король Бахрейну звільнив міністрів, звинувачених у кризі

Король Бахрейну звільнив у п`ятницю ввечері трьох міністрів, дії яких, як він заявив, «стали причиною кризи», повідомляє Газета.ру з посиланням на телекомпанію Al Jazeera, яка, втім, не знає посад членів уряду чи їх імен.

Шиїтська більшість Бахрейну ось уже протягом трьох тижнів влаштовує акції протесту проти суннітської меншини, яка керує країною. Початковий період демонстрацій супроводжувався їх насильницьким придушенням, проте потім маніфестантам припинили чинити перешкоди.

У середині цього тижня повідомлялося, що король Бахрейну здійснив візит до Саудівської Аравії.