CNN: чому б не вбити Каддафі точковим ракетним ударом?

США повинні серйозно розглянути питання про фізичну ліквідацію Муаммара Каддафі, говорять в останні години в ефірі американської телекомпанії CNN.

«Чом би для відвернення загибелі тисяч людей не вбити Каддафі точковим ракетним ударом?» – кілька разів протягом двогодинного ефіру в п`ятницю питав у своїх гостей ведучий CNN Вольф Блітцер.

Це запитання він поставив і за день до цього екс-голові комітету Палати представників Конгресу США з питань зовнішньої розвідки Піта Хоекстри.

«Я можу сказати, що розвідка США не знає, де точно перебуває Каддафі в даний конкретний момент. Він весь час переміщається. Я не думаю, що його можна от так ось ліквідувати точковим ударом», - наводить слова Хоекстри Газета.ру.