«Міліція служить народу, поліція служить уроду» - акція в Москві

У центрі Москви на Пушкінській площі рух «Солідарність» провів акцію «Ні поліцейській державі!», присвячену реформі правоохоронних органів і набуттю чинності федерального закону «Про поліцію», згідно з яким російська міліція перейменовується в поліцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 20 активістів «Солідарності» показали театралізовану виставу про діяльність поліції.

Зокрема, перед пам'ятником О.Пушкіну був встановлений імпровізований державний кордон. Перед входом учасники акції тримали плакат, на якому був намальований двоглавий орел і написано: «Поліцейська держава». На «території» цієї держави «поліцаї» всіляко демонстрували неповагу до прав жителів. Пізніше з'явилася людина в масці Володмира Путіна - «пан Пу» і на його вимогу «поліцаї» забирали всіх невгодних йому людей у в'язницю. Проте, у «в'язниці» стався бунт і люди з гаслами «Свободу!» взяли владу в свої руки. При цьому «поліцаї» перейшли на бік народу.

Після цього учасники театралізованої вистави вишикувалися перед пам'ятником О.Пушкіну з плакатами: «Міліціонер, не будь поліцаєм», «Ні поліцейській державі», «Міліція служить народу, поліція служить уроду». Окрім цього вони вигукували гасла: «Росія - без Путіна», «Геть поліцейську державу», «Міліція з народом – не служи уродам», «Геть тандем узурпаторів», «Нам потрібна інша міліція», «Геть влада чекістів», «Росія буде вільною» та інші.

Як заявив журналістам співголова московського відділення руху «Солідарність» Костянтин ЯНКАУСКАС, в Росії замість корінних перетворень, що посилюють якість правоохоронних органів і громадський контроль за їх діяльністю, російському суспільству зараз пропонується набір косметичних змін, на кшталт перейменування міліції в поліцію.

«Реально ж новоявлена «поліція» володітиме все тим ж широкими повноваженнями для репресивних дій стосовно підприємницького співтовариства, опозиційних і громадських активістів, зокрема правом без санкції суду вдиратися в будь-яке приміщення і правом вилучати у підприємців фінансову і господарсько-технічну документацію», - зазначив він.

Місце проведення акції було огороджене спеціальною огорожею, і пройти за нього можна було тільки після огляду правоохоронних органів. Захід був санкціонований московською владою, і пройшов спокійно, без затримання опозиціонерів. Акція тривала близько 40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про поліцію», який перейменовує працівників МВС Росії на поліцейських.

Закон регламентує права та обов'язки працівників, що необхідно для чіткої та ефективної роботи поліції і запобігання випадкам необгрунтованого застосування владних повноважень.

Крім того, закон звільняє органи поліції від дублюючих і непритаманних функцій, закріплює партнерську модель взаємин між суспільством і правоохоронними структурами.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що на працівників поліції покладено виконання цілого ряду завдань, котрі є для держави пріоритетними: протидія тероризму, забезпечення безпеки об'єктів інфраструктури і місць масового скупчення людей, припинення розпалювання міжрелігійної і міжнаціональної ворожнечі, боротьба з організованою злочинністю та корупцією.

Закон набуває чинності з 1 березня цього року.