Літаки розбомбили склади і радіостанцію повстанців на сході Лівії

Бойові літаки ВПС Лівії вдень 28 лютого завдали ударів з повітря по складах боєприпасів і військового спорядження на сході країни, підконтрольному опозиції, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Бомбардувалися об`єкти в містах Аджабійя і Раджма, розташованих у околицях Бенгазі.

Крім того, в місті Місрата, розташованому за 200 км на схід від Тріполі, трьома ракетами з бойового вертольота була зруйнована радіовежа. За словами очевидців, пізніше цей вертоліт був збитий вогнем із землі.

Супротивники режиму Муаммара Каддафі, втомлені нападами з повітря, обладнали мінімум одну протиповітряну позицію в Бенгазі, повідомляє кореспондент газети The Guardian з місця подій.

Водночас з Бенгазі та інших районів східної Лівії у бік Тріполі почали висуватися загони озброєних добровольців. Групи стихійно збираються для походу на столицю. Переважно до них приєднуються молоді супротивники Каддафі, а також військові та поліцейські, які перейшли на бік опозиції. Тимчасова влада Бенгазі заявляє, що не має до цього стосунку, але воліє не втручатися.

Основною перешкодою на шляху повстанців може стати місто Сирт, який ще під контролем режиму. Проте супротивники Каддафі мають шанси взяти його рідне місто: у їх розпорядженні є важкі озброєння, включно до бронетехніки і протиповітряних установок.

За словами самих повстанців, вони розраховують на успіх, оскільки озброєні непогано, а бойовий дух у них сильний.