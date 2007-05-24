Саркозі не бачить Туреччину членом ЄС

Новообраний Президент Франції Ніколя САРКОЗІ не бачить Туреччину членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора у Брюсселі після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Як я і казав під час виборів – я не змінив своєї точки зору – я не бачу місця Туреччини в ЄС”, - сказав французький президент.

У свою чергу Президент Єврокомісії зазначив, що поважає точку зору французького Президента, однак додав, що комісія зі свого боку робить все для продовження переговорів з Туреччиною. Разом з тим, за словами Ж.БАРРОЗУ, питання майбутнього відносин з Туреччиною не обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС) 21-22 червня, оскільки головним питанням порядку денного має стати питання про майбутнє конституційної угоди.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2006 року Рада міністрів закордонних справ ЄС вирішила призупинити переговори з Туреччиною по 8 з 35 пунктів щодо угоди про майбутнє членство.

Зокрема, Рада міністрів закордонних справ вирішила зупинити переговори з таких позицій як рух товарів, права та свободи ринку послуг, фінансові послуги, розвиток аграрного сектору, рибальство, транспортна політика, питання митного союзу та зовнішніх відносин.

Відповідне рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС було ухвалено у відповідь на обмеження які діють з боку Туреччини до Республіки Кіпр.