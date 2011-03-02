Баррозу вважає, що Каддафі настав час піти

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вважає, що Муаммар КАДДАФІ має піти з поста лідера Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент Єврокомісії заявив сьогодні журналістам після обговорення ситуації в південних країнах - сусідах Європейського Союзу на засіданні комісії.

«Зовсім неприйнятні дії лівійського режиму останніми тижнями показали абсолютно виразно: КАДДАФІ – це частина проблеми, а не частина її розв’язання. Для нього настав час піти», - сказав Ж.БАРРОЗУ.