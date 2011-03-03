Конференція з жіночого бізнесу відкривається у Вільнюсі

Чиновники, підприємці, експерти з країн ОБСЄ обговорять зміцнення економічного становища жінок у державах Організації, зокрема, на Південному Кавказі та Центральній Азії, на міжнародній конференції, яка починається у четвер у Вільнюсі, пише РІА "Новости".

У конференції "Жіноче підприємництво в регіоні ОБСЄ: тенденції та кращі практики", яка триватиме два дні, візьмуть участь представники різних жіночих організацій, асоціацій і міністерств, експерти, представники бізнесу.

Планується розглянути інноваційні рішення і позитивні приклади підприємницької діяльності жінок у приватному секторі економіки. Учасники обговорять, як жіноче підприємництво може збільшити зростання економіки в регіоні ОБСЄ, особливу увагу приділивши підприємницькій діяльності жінок на Південному Кавказі і в Центральній Азії, включаючи Афганістан.

Конференцію організовують Гендерна секція ОБСЄ спільно з міністерством соціального захисту і праці Литви і Центром гендерних досліджень Вільнюського університету. Фінансову підтримку заходу надають Андорра, США і Німеччина.