Сталевари в Індії спалили свого начальника

Робітники сталеливарного заводу на сході Індії спалили заступника директора підприємства через чутки про очікуване звільнення працівників, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Business Standard.

За даними поліції, серед працівників заводу Powmex Steel в окрузі Балангир штату Орісса пройшла чутка про плани керівництва звільнити частину з них. Після цього проблему почали обговорювати в заводській профспілці. У четвер 55-річний заступник директора Радхе Ш’ям Рей з водієм і іншим співробітником виїхав за ворота фабрики на машині. Там їх обступив натовп незадоволених робочих. Вони витягли з машини водія і другого пасажира, а салон разом з менеджером облили бензином і підпалили. Коли перехожі, що прибігли на допомогу, визволили чоловіка, він одержав опіки вже 90% тіла. Рей помер у лікарні розташованого неподалеку міста Балангир через чотири години.

Це не перший трагічний конфлікт робітників і керівництво індійських промислових підприємств через звільнення. У вересні 2008 року колишні працівники фабрики з виробництва трансмісій італійської фірми Graziano вбили начальника, який звільнив їх. Тоді люди, які втратили роботу, вдерлися на територію фабрики в передмісті Нью-Делі і почали трощити все, що траплялося. У бійці, що зав`язалася, хтось ударив 44-річного менеджера арматурою по голові.