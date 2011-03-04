З Лівії евакуйовали вже понад 400 українців

Станом на сьогодні з території Лівії було евакуйовано 404 громадянина України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Посольство України у Лівії продовжує складати списки українських громадян, які бажають повернутися на Батьківщину, а також опрацьовує усі можливі шляхи подальшої евакуації наших співвітчизників.

Впродовж 3 березня територію Лівії залишили ще троє громадян України літаком, який був організований Йорданією за маршрутом Себха – Тріполі - Амман.

Посольство України у Лівії сприяє виїзду українців іноземними поромами у напрямку Мальти. 2 березня за результатами домовленостей із британською стороною четверо українців були відправлені з Бенгазі до Мальти кораблем "Йорк" ВМС Великої Британії.

Крім того, 20 громадян України, раніше евакуйованих з Лівії, були доставлені до Москви з Мальти літаком МНС Росії.

Ще 8 громадян, які напередодні були вивезені з Тріполі до Бухареста літаком румунських ВПС, прибули до аеропорту "Бориспіль".

Як зазначалося раніше, з території Лівії чотирма українськими літаками було евакуйовано 279 громадян України та 166 іноземних громадян. За сприяння іноземних держав було евакуйовано 125 громадян України.

МЗС України продовжує проводити моніторинг безпекової ситуації у Лівії в режимі реального часу.