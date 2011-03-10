Чи можливий у Росії "єгипетський" сценарій?

У Росії неможливе повторення подій, що відбуваються в країнах Північної Африки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив журналістам у Москві віце-спікер Держдуми РФ Олександр БАБАКОВ.

«Повторення таких подій в Росії неможливе. Варто розуміти, що в основі подій, які мали місце в країнах Північної Африки, міг бути зовнішній чинник, однак важливими були внутрішньополітичні проблеми», - сказав О.БАБАКОВ.

За його словами, несвоєчасна реакція виконавчої влади на внутрішні проблеми в деяких країнах згаданого регіону спровокувала або стала причиною дестабілізації обстановки.

О.БАБАКОВ також переконаний, що у більшості країн Північної Африки саме соціально-економічне становище громадян призвело до зміни режимів.

«Зовнішній чинник відіграє певну посилюючу або послаблюючу роль, але не є основним», - сказав він, додавши, що вважає помилковим ту думку, що в країну можна привезти технологію, яка дестабілізує ситуацію - особливо в РФ.

«У Росії немає таких внутрішніх проблем, які могли б викликати подібну реакцію у населення» - заявив О.БАБАКОВ.