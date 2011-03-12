Путіну доповіли про стан японських реакторів

В Японії після землетрусу зупинилося 11 енергоблоків АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив глава «Росатома» Сергій КІРІЄНКО на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«О 14.45 за токійським часом учора, а п`ятницю, після землетрусу у них зупинилося 11 енергоблоків атомних станцій. Причому треба відзначити, що автоматика спрацювала в штатному режимі, хоча блок старий», - сказав С.КІРІЄНКО.

Він також зазначив, що аварійний блок на АЕС «Фукусима-1» був побудований у 1971 році компанією «Дженерал Електрик».

За його словами, в результаті землетрусу спрацювала автоматика в штатному режимі, блоки зупинилися й зникло електроживлення на блоці. Після цього в штатному режимі спрацювали аварійні дизель-генератори, які повинні були забезпечити приток води.

«Для них украй важливо було забезпечити подачу води в охолодження активної зони. Вони годину забезпечували це аварійними дизель-генераторами. За збігом обставин за годину в цю ж точку прийшло цунамі, яке пошкодило систему охолодження вже самих аварійних дизель-генераторів. Зупинилися дизель-генератори – перейшли на акумуляторне живлення, підкинули туди додаткові аварійні дизель-генератори. Але ситуацію втримати не змогли, мабуть, через загальну ситуацію, пов`язану із землетрусом», - сказав він.

Глава «Росатома» відзначив, що до ночі став наростати тиск й було ухвалено рішення скидати цю пару, що призвело до підвищення радіаційного фону навколо станції.

Він нагадав, що о 15.32 за токійським часом стався вибух, який не торкнувся корпусу реактора.

«Це не ядерна реакція. Це не вибух корпусу реактора. Судячи з усього, стався вибух водню. Коли падає рівень води, виникає розплавлення цирконієвої оболонки і при взаємодії з гарячим пором виникає водень. Власне, з парою в атмосферу виходить цей водень. Далі достатньо було іскри, яка, власне, призвела до вибуху цього водню», - сказав він.

Він зазначив, що о 20.20 за токійським часом було ухвалено рішення закачувати в контаймент морську воду для охолодження.

На думку С.КІРІЄНКА, ситуація почала стабілізуватися.

«Рівень активності навколо станції став різко падати – ми стежили за цим по годинах. Він уже впав приблизно в 10 разів від максимального рівня, який у них був, коли вони ухвалювали рішення про скидання пари», - сказав глава «Росатома».

Як повідомляв УНІАН, число загиблих і зниклих безвісти від катастрофічного землетрусу в Японії магнітудою 8,8, що стався 11 березня, за останніми даними Головного поліцейського управління країни, перевищило 2,5 тис. осіб.

Декілька населених пунктів на північному сході країни опинилися під ударами хвиль цунамі висотою до 10 метрів і перетворилися на руїни.