Дальність нового ПЗРК росіян наразі не заявлена, тому висновки про його ефективність зробити важко.

Росія створила переносний зенітно-ракетний комплекс для протидії українським безпілотникам. Керується він за допомогою FPV-пілотування.

Як повідомляє український ресурс Defense Express, йдеться про "гаражну розробку". Творці цієї "новинки" кажуть, що вона була зроблена "школярами за пів року". Проте пізніше було укладено певні домовленості з "Гермесом" для її серійного виробництва. Автори пишуть, що імовірно, мова про промислову групу Hermes.

"Ціллю проєкту спочатку було створення недорогого, водночас ефективного та простого у використанні ПЗРК. Він має зайняти нішу між новими зенітними дронами та старими не дуже економними засобами. Для цього, в тому числі застосовується технологія 3D-друку і для пускової, і для боєприпасу у вигляді мініатюрної твердопаливної ракети. Водночас найважливішою частиною будь-якої системи ППО є її засоби наведення, які для традиційного ПЗРК включають інфрачервону ГСН, як у "Игла" чи Stinger, чи лазерну систему, як от у RBS 70 і Starstreak. Вони мають різну ефективність проти безпілотників, залежно від типу останніх", – пояснюють фахівці.

Відео дня

Окупанти вирішили скористатися оптичним наведенням. Воно базується на використанні методів машинного зору. Більш традиційні рішення противнику не підійшли, оскільки зенітна ракета має високу швидкість, пише видання.

У матеріалі зазначають, що зараз російський ПЗРК використовує FPV-пілотування. За його допомогою творці цієї зброї відпрацьовують налаштування польоту та маневреність розробки.

"При цьому заявляється, що завдяки попередній роботі над дронами їм не дуже складно керувати ракетою, що летить на швидкостях від 360 км/год до 500 км/год. Для порівняння зенітні безпілотники здатні досягати 300-350 км/год. Це набагато повільніше ніж класичні зенітні ракети, що створювалися для перехоплення літаків, але проти дронів, та зважаючи на особливості керування, менша швидкість прийнятна", – пояснює Defense Express.

Автори проаналізували те, що пишуть самі росіяни. У них склалося враження, що на цьому етапі FPV-пілотування ворог використовує лише для тестів. Натомість у майбутньому, імовірно, планується покладатися на самостійне оптичне наведення. Проте це може бути методом донаведення.

Чи буде проєкт ефективним у боротьбі з дронами?

На думку авторів матеріалу, з одного боку від такої зброї буде важко ухилитися дронам. Крім того, за допомогою цього проєкту можливо буде наздоганяти швидші цілі.

Проте є питання щодо методу самого перехоплення цілі – кінетичний або вибух – та націлювання. В матеріалі сказано, що взаємні швидкості ракети та цілі доволі високі, а вимоги до швидкості реакції – жорсткіші.

Дальність нового ПЗРК росіян наразі не заявлена, тому точні висновки зробити важко.

"Можливо вона точно буде переважати типову максимальну для традиційних аналогів у 5 км, але з огляду на габарити ракети можливо будуть меншими. Поки можна сказати, що такий виріб має потенціал та навіть здатен знайти власну нішу. Зокрема можна нагадати про роботу шведського Saab над концептуально схожою розробкою мініатюрної протидронової ракети Nimbrix. Але чи замінять або хоча б навіть доповнять інші засоби ураження, включно із зенітними дронами, буде залежати від ефективності, вартості та темпів виробництва", – констатує ресурс.

Інші новини про озброєння

Українська компанія Fire Point, розробник ракети "Фламінго" заявив, що нарощує виробництво, і вже до кінця року планує досягти щоденного випуску на рівні семи ракет. Зараз компанія виготовляє 50 ракет на місяць.

Тим часом російські загарбники почали вдосконалювати свою техніку через загрози на фронті. Росіяни стали випускати КамАЗ із захищеними кабінами та вбудованими засобами радіоелектронної боротьби.

Вас також можуть зацікавити новини: