У Червоному Хресті вже відреагували на пропозицію міністра.

Міністерка з питань притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер, яка йде у відставку, висунула пропозицію, аби чоловіки з України, які працевлаштовані в Нідерландах, облаштували собі житло самостійно.

Як інформує NOS, таку заяву вона зробила на тлі повідомлень з боку Червоного Хреста та муніципалітетів про те, що їм стає дедалі важче надавати житло українським біженцям. За словами Кейзер, її країна "досягає межі своїх можливостей" щодо прийому біженців.

На цьому тлі вона вважає "розумним", аби ті чоловіки, у кого є робота в Нідерландах, оплачували і облаштовували житло самостійно.

"Наприклад, у родичів, які вже тут проживають", – додала вона.

Також, на її думку, ці чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців. При цьому Кейзер зауважила, що ніхто не буде їх примушувати шукати собі житло. Біженці з України, згідно з Європейською директивою про тимчасовий захист, мають право на житло та освіту. Діятиме ця директива до 4 березня 2027 (станом на зараз).

Міністр також підкреслює, що матері з дітьми продовжуватимуть отримувати житло.

"Не можна сказати їм: "Самі собі шукайте житло", – заявила вона.

Крім того, Кейзер пропонує заохочувати тих українців, які приїхали до Нідерландів через іншу країну-члена Європейського Союзу, повертатися до тієї держави.

Що кажуть у Червоному Хресті

Речник організації акцентував, що слова Мони Кейзер не вирішують самої проблеми.

"Політики мали б уже рік тому запропонувати рішення. А саме: більше місць для розміщення людей, які втікають від війни в Україні. Звичайно, було б добре, якби люди переїжджали до постійного житла. Але його немає. Неможливо покласти цю відповідальність на самих людей", – йдеться в заяві.

Українські біженці за кордоном: інші новини

Сенат Польщі ухвалив новий закон про іноземців і допомогу громадянам України, який підготували після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередній документ. Тепер закон має підписати лідер Польщі.

Тим часом соцмережами шириться інформація про те, що Канада вимагає від українських біженців довідку, що вони не ухилянти.

