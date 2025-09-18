Трамп наголосив, що він "розчарований" Путіним, і визнав, що вважав, що "війна в Україні буде найлегшою для вирішення".

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа рішучіше діяла проти Китаю, Пекін, можливо, змусив би Росію зупинити війну в Україні.

"Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, що Китай, ймовірно, міг би змусив припинити війну в Україні", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він також знову повторив свою тезу про те, що президент РФ Володимир Путін та український лідер Володимир Зеленський мають жахливі відносини і ненавидять один одного.

"Я думав, що найлегше [врегулювати] буде конфлікт між Росією та Україною через мої стосунки з президентом Путіним. Тому я розчарований", - сказав політик.

Трамп висловив надію на те, що інцидент із проникненням дронів РФ у Польщу був викликаний втратою контролю над БПЛА.

"Я не можу це коментувати. Їх там не мало бути. Їх вивели з ладу. Найбільша атака на дрон полягає в його виведенні з ладу", - заявив президент.

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше Трамп сказав, що вимагати від Кремля згоди на припинення вогню в Україні ще не час.

"Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів. Потрібно й надалі знижувати ціни на нафту", - заявив він.

Політик зауважив, що російсько-українська війна закінчиться, якщо світові ціни на нафту впадуть.

