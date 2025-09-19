Загрозу цунамі оголосили і в Сполучених Штатах Америки.

У четвер, 18 вересня 2025 року, російську Камчатку сколихнув новий землетрус. Його магнітуда склала 7,2, повідомляють росЗМІ.

Пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на дані Камчатської філії Геофізичної служби РАН інформує, що поштовхи було зареєстровано за 93 км від Петропавловська-Камчатського на глибині 123 км.

Також було зафіксовано кілька афтершоків магнітудою до 5,8, сказано на сайті Геологічної служби США.

Відео дня

У зв'язку із землетрусом на східному узбережжі Камчатки було оголошено загрозу цунамі.

"До берегів півострова підходять півтораметрові хвилі. Усі екстрені служби регіону переведені в режим підвищеної готовності", – писав російський телеграм-канал Baza.

Варто зазначити, що загрозу цунамі оголосили і в Сполучених Штатах Америки.

Землетруси в Росії

Варто зазначити, що нинішній землетрус на Камчатці – далеко не перший за останні кілька місяців. У липні там було зафіксовано поштовхи магнітудою 8,8.

Тоді поштовхи викликали цунамі. Вода дісталася і до узбережжя Японії. Крім того, хвилі цунамі заввишки 3-4 метри обрушилися на деякі райони Камчатки.

13 вересня там стався новий землетрус. За різними даними, його магнітуда становила від 7,1 до 7,4.

