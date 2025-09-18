Дипломат також висловився про слова Трампа щодо його "добрих відносин" із правителем РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що російський диктатор Володимир Путін його "дійсно підвів".

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко прокоментував цю заяву. У коментарі телеканалу Sky News він зауважив, що це є "доволі бажаною зміною режиму". Експосол каже, що "можна уявити, що українці нарешті побачили, що президент США говорить те, що ми намагалися йому донести".

За словами дипломата, Київ попереджав Вашингтон про те, що диктатор Путін "не просто підведе вас, він буде на цьому будувати свою політику і погрожуватиме всьому альянсу (НАТО, – ред.) нерішучим президентом Сполучених Штатів".

Відео дня

"Ми просто сподіваємося, що вся урядова структура, як НАТО, так і самі Сполучені Штати, отримали це повідомлення", – продовжив Пристайко.

Дипломат також висловився про слова Трампа щодо його "добрих відносин" із правителем РФ:

"Я не знаю, звідки у Трампа взялася думка, що він має дуже хороші стосунки з Путіним, але він точно намагався зловживати цими очікуваннями".

Що говорив Трамп про війну в Україні

Очільник Білого дому сказав, що він вважав війну в Україну проблемою, вирішити яку буде найлегше через його відносини з Путіним. Та тепер Трамп визнає, що все виявилося складніше, ніж він очікував.

Американський лідер додав, що Росія втрачає більше людей, ніж Україна. Він також укотре повторив свою тезу про те, що війни в Україні не було би, якби він був президентом США.

Вас також можуть зацікавити новини: