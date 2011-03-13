Бенін обирає президента

Президентські вибори проходять у Беніні, раніше вибори двічі переносилися через незавершеність процесу реєстрації виборців, повідомляє РІА «Новости».

У списках кандидатів на пост глави держави внесено 14 осіб, зокрема діючого глави держави Яї БОНІ та опозиціонера Адрієн ХУНГБЕДЖІ. Очікується, що головна боротьба за президентський пост розгорнеться саме між цими двома кандидатами, проте високі шанси також має економіст Абдулайє Біо ЧАНЕ.

Більшість експертів вважають, що президента вдасться обрати тільки в другому турі. Наприкінці лютого опозиція Беніну намагалася провести мітинг у найбільшому місті країни Котону з вимогою відставки президента Я.БОНІ. Акція протесту переросла в зіткнення демонстрантів із поліцією, яка пустила в хід гранати зі сльозогінним газом. Розташована в Західній Африці Республіка Бенін граничить із Буркіна-Фасо, Нігером, Нігерією й Того. Столиця країни - місто Порто-Ново, проте уряд розміщується в найбільшому в країні місті Котону. На території Беніну є запаси нафти та інших корисних копалин.