Ситуація на АЕС Фукусіма-1 залишається «стабільно складною»

Станом на ранок 13 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японії ситуація залишається стабільно складною. Про це говориться у повідомленні на сайті Держатомрегулювання України.

Досі на всіх 3 аварійно відключених енергоблоках (блоки №1-3) тривають роботи з налагодження штатного електропостачання каналів безпеки реакторних установок, які забезпечують довгостроковий відвід тепла від активної зони реакторних установок.

За даними Держатомрегулювання, на першому енергоблоці Захисна оболонка реакторної установки залишається цілісною та продовжує знаходитись під надлишковим тиском парогазової суміші, що утворилась через википання теплоносія 1-го контуру. Персонал станції продовжує проводити превентивні періодичні скиди надлишків пару на майданчик АЕС, з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки.

В вечорі 12 березня аварійно-ремонтній бригаді вдалося відкрити клапан на лінії дозаповнення першого контуру та подати до реакторної установки морську воду у суміші з борною кислотою за допомогою спеціальної пересувної насосної станції.

12 березня близько 11 год. за київським часом в результаті повторних поштовхів силою до 6,2 бала за шкалою Ріхтера зруйновано одну зі стін допоміжного корпусу поблизу енергоблоку №1 АЕС, що спричинило руйнування та вибух ресивера водню. 4 особи отримали травми, будівля реакторної установки не пошкоджена.

Один робітник був переопромінений та отримав дозу 106,30 мЗв (10,63 рентгена) при відкритті запобіжника клапану захисної оболонки для скидів надлишків пару.

На ранок 13 березня, в результаті інших поштовхів постраждало ще 3 працівника станції.

Потужність дози опромінення на майданчику АЕС Фукусіма-1 поступово зростає та складає від 4000 до 10000 мкР/год (фонові значення – близько 15-25 мкР/год). У місцях радіоактивного забруднення на майданчику АЕС біля енергоблоку №1 знайдені ізотопи радіоактивного йоду та цезію, що підтверджує попередні припущення про часткову разгерметизацію паливних елементів в активній зоні блоку №1 АЕС.

На ранок 13 березня ц.р. повністю завершено тимчасове відселення мешканців навколо АЕС Фукусіма-1: з 10-км зони було відселено 30 тис. осіб, з 20-км зони – 170 тис. осіб.

За повідомленням Органу ядерного регулювання Японії аварія на енергоблоці №1 АЕС Фукусіма-1 була класифікована рівнем 4 міжнародної шкали INES – «аварія з частковим пошкодженням палива без значного ризику за межами майданчика АЕС». За даними МАГАТЕ та Всесвітньої метеорологічної організації на майданчику АЕС - слабкий північно-східний вітер зі швидкістю 0,5-2 м/с; за прогнозами така погода залишиться протягом найближчих трьох днів.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.