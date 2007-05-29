Ющенко приготував Солану до завтрашніх подій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Ради міністрів ЄС, Верховним представником з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО поінформував співрозмовника про політичну ситуацію в країні та підготовку до позачергових парламентських виборів. Президент, зокрема, відзначив, що найважливішим питанням на поточний момент є формування порядку денного засідання Верховної Ради, яке відбудеться у середу, 30 травня.

Зі свого боку Х.СОЛАНА привітав Президента і весь український політикум із закінченням політичної кризи, відзначивши, що вона була розв’язана без залучення третьої сторони.