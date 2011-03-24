НАТО візьме командування операцією в Лівії

НАТО візьме наступного тижня, "в понеділок-вівторок", командування коаліційною операцією в Лівії, стало відомо РІА "Новости" з дипломатичних джерел у Брюсселі.

Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на голову МЗС країни Ахмета Давутоглу повідомили, що командування військовою операцією найближчим часом буде передано НАТО від західної коаліції.

"Наші вимоги щодо передачі командування операцією НАТО задоволені, це відбудеться в найближчі день-два", - цитує міністра телекомпанія NTV.

У НАТО майже тиждень не могли дійти згоди щодо командування коаліцією в Лівії - проти передачі керівництва операцією альянсові виступала Франція. Париж пропонував союзникам створити структуру політичного керівництва операцією в Лівії, в якій братимуть участь країни-учасники операції, представники Ліги арабських держав і Африканського союзу.

У середу Рада НАТО схвалила участь альянсу в забезпеченні ембарго на постачання зброї до Лівії. У ній планується задіяти 16 бойових кораблів і підводних човнів. Туреччина, яка неодноразово заявляла, що не візьме участі у військовій операції проти Лівії, виділила п`ять кораблів ВМС і один підводний човен і тим самим зробила найбільший внесок в операцію. Анкара також заявила, що може надати в розпорядження НАТО для участі в операції в Лівії і ескадрильї бойових літаків, якщо вдасться переконати Францію в тому, що управління лівійською кампанією повинне здійснюватися Північноатлантичним альянсом.