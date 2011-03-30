У Сомалі відкрилася спеціальна в'язниця для піратів
06:55, 30 березня 2011Світ
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Будуть ще кілька
У Сомалі відкрилася перша в`язниця, призначена спеціально для ув`язнених - колишніх піратів. Як повідомили представники влади, виправна установа розташована на півночі країни в м. Харгейсе. Вони зазначили, що таким чином мають намір допомогти міжнародному співтовариству, передає РосБізнесКонсалтинг. За їх словами, ще ряд в`язниць для піратів чекає свого відкриття.
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