У Сомалі відкрилася спеціальна в'язниця для піратів

У Сомалі відкрилася перша в`язниця, призначена спеціально для ув`язнених - колишніх піратів. Як повідомили представники влади, виправна установа розташована на півночі країни в м. Харгейсе. Вони зазначили, що таким чином мають намір допомогти міжнародному співтовариству, передає РосБізнесКонсалтинг. За їх словами, ще ряд в`язниць для піратів чекає свого відкриття.