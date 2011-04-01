Американський пастор-фанатик засудив злочин ісламістів-фанатиків

Американський пастор Террі Джонс, назвав "надзвичайно неприпустимими" події, що стались у п`ятницю в афганському місті Мазарі-Шариф, коли маніфестанти, розгнівані повідомленнями про спалення Корану пастором Джонсом, напали на будинок місії ООН і вбили не менше восьми осіб, повідомляє сайт британського телеканалу Sky News.

20 березня Джонс спалив Коран в одній з церков в штаті Флорида у присутності приблизно 50 осіб.

За даними поліції афганської провінції Балх, в Мазарі-Шарифі загинули восьмеро людей, 12 одержали поранення, кількість загиблих може зрости, повідомляє РІА "Новости". Серед загиблих - іноземні і афганські співробітники ООН, охоронці та непалські солдати-гуркхи. Reuters повідомляє з посиланням на представника поліції, що двом із загиблих відтяли голови.