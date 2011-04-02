Кількість загиблих у Японії досягла майже 12 тисяч осіб

Кількість загиблих в результаті руйнівного землетрусу в районі японського острова Хонсю і подальшого цунамі зросла до 11 тисяч 938 осіб.

Як передає агентство Кіодо, ще вранці офіційні дані по загиблих становили 11,8 тисячі осіб.

З тих пір рятувальники виявили понад сотню тіл під завалами в населених пунктах префектур Фукусима, Івате і Міяги. Без вісти зниклими вважаються 15,4 тисячі, повідомили в головному Національному управлінні поліції.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня. Він спричинив цунамі заввишки понад десять метрів. За даними Інституту географії Японії, півострів Осика на північному сході основного японського острова Хонсю в результаті землетрусу зрушився на 5,3 метра в південно-східному напрямі і опустився на 1,2 метра. Після землетрусу на АЕС "Фукусима-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах харчування.