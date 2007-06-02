Посол Румунії відкидає наявність територіальних претензій до України

Посол Румунії в Україні Траян ЛАУРЕНЦІУ-ХРИСТЯ наголошує, що всі розмови про територіальні претензії щодо України безпідставні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час публічних дискусій на Хрещатику в рамках святкування Дня Європи в Україні.

«Завжди є люди, які мають застарілі радянські погляди і розглядають Румунію в контексті територіальних претензій на острів (йдеться про острів Зміїний – УНІАН)», - сказав Т.ЛАУРЕНЦІУ-ХРИСТЯ.

«Немає територіальних претензій до України», - наголосив він.

Посол підкреслив, що Румунія визнала Україну в 1992 році, а потім основні питання двосторонньої співпраці були визначені в двосторонній угоді 1997 року. Крім того, він нагадав, що ані до ЄС, ані до НАТО не приймають країн, які мають територіальні претензії.